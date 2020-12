Lyon : la Métropole a lancé les opérations de salage et de déneigement

Suite aux chutes de neige ayant eut lieu ce mercredi matin, le Grand Lyon a déclenché son plan de viabilité hivernale.

Dès 8h30 ce mercredi matin, des flocons se sont mis à tomber sur le nord-ouest de l'agglomération lyonnaise. Des chutes de neige qui ont poussé la Métropole de Lyon à déclencher son plan de viabilité hivernale et les opérations de salage et de déneigement depuis 10h du matin. Des opérations qui sont actuellement en cours, avec 35 agents et 13 véhicules déployés.

Sur son site, le Grand Lyon informe qu'à 11h, ce mercredi matin, une faible couche de neige parsemait le nord-ouest de l'agglomération mais que la circulation était difficile sur l'ensemble du secteur, " avec une probabilité d’un blocage faible pour les automobilistes, possible pour les poids lourds ". Mais une amélioration de la situation était prévue dès le début de l’après-midi.

