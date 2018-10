La ligne D ne circule que partiellement à cause d’un incident technique à la station Garibaldi.

Depuis 11h15, la ligne D du métro lyonnais ne circule qu’entre les stations Gare de Vaise et Vieux-Lyon, et les stations Grange-Blanche et Gare de Vénissieux, suite à un incident technique à la station Garibaldi. Les services TCL ont mis en place un système de bus relais entre les stations Vieux-Lyon et Grange-Blanche pour maintenir le trafic, dont les horaires de passages sont disponibles ici.