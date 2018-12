Lyon : la ligne A perturbée à cause de plusieurs manifestations

En raison de la présence de plusieurs petits groupes de Gilets jaunes sur la presqu'île de Lyon, ainsi que d'un groupe plus grand de plusieurs centaines de personnes rue de la République, la ligne de métro A est perturbée.

La ligne A du métro de Lyon ne circule plus entre Charpennes et Perrache. Elle dessert uniquement les stations entre Charpennes et Vaulx-en-Velin/La Soie. De nombreux petits groupes sont présents sur la Presqu'île, ainsi qu'un groupe plus grand de plusieurs centaines de personnes qui descend la rue de la République vers Bellecour.