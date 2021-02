Lyon : la Halle Tony Garnier parmi les 15 salles de spectacles mythiques du monde

Pour le magasine Géo, la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon, fait partie des salles de spectacle où se rendre au moins une fois dans sa vie.

Une bonne nouvelle en cette triste période pour une salle de spectacle aussi mythique que la Halle Tony Garnier, dans le 7e arrondissement de Lyon : le magazine Géo l’a consacré parmi les 15 salles les plus mythiques du globe. Elle côtoie du beau monde dans ce classement, le Moulin Rouge et l’Olympia à Paris, le Madison Square Garden à New York, Le Bolchoï à Moscou…

Cette sélection de la rédaction du populaire magazine de voyage s’est basée sur l’histoire, l’emplacement, l’architecture ou les événements accueillis par le lieu… Avec une légère inclinaison pour les salles hexagonales très représentées, mais il ne faut pas bouder son plaisir.

La Halle Tony Garnier a de sérieux arguments à faire valoir, inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1975, elle a une longue histoire derrière elle. Usine d’armement, dépôt de munitions pendant la Grande Guerre, abattoir et marché aux bestiaux durant l’entre-deux-guerres et enfin, sa plus belle fonction, lieu culturel depuis les années 1980.