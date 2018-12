Lyon : la CGT du Rhône soutient les manifestations lycéennes

Dans un communiqué, la CGT du Rhône a annoncé soutenir les manifestations étudiantes et a critiqué “les ordres donnés par le gouvernement pour criminaliser et contenir ces manifestations et empêcher la jeunesse de s’exprimer.”

Dans un communiqué la CGT du Rhône a annoncé son soutien à la mobilisation lycéenne et à leurs revendications. Le syndicat demande lui aussi : “L'abandon de la réforme des lycées et de l’enseignement professionnel. Plus de professeurs et de moyens pour pouvoir suivre leurs études dans de bonnes conditions. L’abandon de parcours sup, les lycéens veulent pouvoir choisir leurs orientations, leurs vies de demain, et refusent que ce soit un algorithme qui décide de leurs études au seul motif qu’il faut faire des économies.”

“Face à leurs revendications que propose le gouvernement ? L’écoute ? La discussion ? Des réponses concrètent à leurs demandes ? Une augmentation des moyens pour le service public de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ? Non, toutes les manifestations, les regroupements, les assemblées de lycéens sont systématiquement attaqués par la police, par des coups de matraque, des jets de lacrymos, des tirs flash-ball et d’arrestations arbitraires”, écrit le syndicat pour qui “des ordres ont été donnés par le gouvernement pour criminaliser et contenir ces manifestations et empêcher la jeunesse de s’exprimer.” La CGT demande au Préfet du Rhône “de prendre toutes les mesures pour permettre aux lycéens de pouvoir exercer leur droit de manifester et d’exprimer leurs revendications”. Une manifestation lycéenne est prévue ce vendredi partout en France et à Lyon au départ de Jean Macé. Ce jeudi, déjà 13 personnes ont été arrêtées à Lyon à 10h devant les établissements scolaires.