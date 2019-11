Lyon : il va neiger ce dimanche en région, grosse prudence sur les routes

Vous comptez prendre la route ce dimanche dans la région ? Prudence. De la neige est annoncée dans de nombreux départements.

La neige, ça ne fait que commencer. Après un fort épisode neigeux jeudi dans la région, les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie sont placés par Météo France en vigilance jaune "neige" dès dimanche midi.

Des chutes de neige sont attendues dans tous ces départements à partir de 11h dimanche matin. Des chutes de neige qui devraient s’identifier entre 14h et 21h. Grosse prudence donc, notamment sur les routes. Environ 10 cm de neige sont par exemple attendus sur certaines portions de l’Autoroute A43 entre Lyon et Chambéry dimanche après-midi. Notamment à proximité des tunnels de Dulin et de l’Epine.