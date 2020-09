Lyon : il boit une bouteille sur les lieux du cambriolage, un voleur confondu par son ADN

Un suspect a été placé en garde à vue ce mardi dans une enquête sur un cambriolage commis dans le 7e arrondissement de Lyon en août dernier.

Ce mardi 22 septembre, un quinquagénaire a été interpellé au sein de la maison d’arrêt de Corbas. Fin août, avenue Debourg, il s'était introduit dans un domicile par la fenêtre de la cuisine laissée ouverte. Sur place, il aurait volé un ordinateur, une montre, 300 euros, une tondeuse à cheveux, deux casques audio et une enceinte. Les policiers ont pu faire le rapprochement avec le quinquagénaire, ce dernier ayant bu dans une bouteille sur les lieux du cambriolage et laissé sa boisson sur place. Son ADN a été relevé sur la bouteille. Placé en garde à vue et auditionné, il a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce mercredi.