Lyon : il agresse sa mère et son frère handicapé 

En juin et mi-juillet, un Lyonnais de 25 ans, connu des services de police, a frappé sa mère et son frère handicapé pour l’obliger à retirer de l’argent.

Un Lyonnais âgé de 25 ans a été interpellé ce lundi à 15h15 dans son domicile familial. Le 16 juin dernier, il avait commis des violences à l'encontre de sa mère (3 jours d'ITT). Un mois plus tard, le 14 juillet, il avait contraint son frère, handicapé moteur, à retirer cent euros à un distributeur, en le frappant (et en menaçant de s'en prendre au reste de la famille. Ce dernier a reçu 7 jours d'ITT. En garde à vue, le suspect, qui a déjà 30 antécédents judiciaires, a nié les faits. Il va être présenté au parquet ce mercredi pour “violences sur ascendant et extorsion”.