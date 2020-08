Lyon : Greenpeace manifeste contre la déforestation en Amazonie

Des militants de l'ONG ont manifesté ce jeudi matin devant la préfecture du Rhône pour dénoncer l'inaction de la France face à la déforestation en Amazonie.

Ce jeudi matin, 10 militants de Greenpeace Lyon ont manifesté devant la préfecture de Lyon “pour dénoncer l’inaction et le silence du gouvernement face à la catastrophe climatique et environnementale que traverse l’Amazonie”. Selon les militants “le président de la République et le gouvernement n’ont pris aucune mesure significative pour s’assurer que les importations françaises, en particulier de soja, ne soient pas liées à la déforestation” en Amazonie. Plusieurs autres manifestations similaires ont eu lieu dans une vingtaine de villes en France. Greenpeace demande au gouvernement français de prendre de “toute urgence des mesures permettant de garantir que les importations françaises, à commencer par celles de soja, ne contribuent en aucune façon à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la conversion d’écosystèmes naturels.”