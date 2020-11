Lyon : faux plombier, faux voisin, 3 hommes interpellés après 28 vols par ruse

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Trois hommes, dont deux frères, ont été interpellés mardi à Lyon. Ils sont accusés d'être les auteurs de 28 vols par ruse dans l'agglomération lyonnaise. Ils se faisaient passer pour des plombiers ou des voisins pour voler chez des personnes âgées.

Le préjudice s'établit à plus de 50 000 euros. Les trois hommes sont soupçonnés d'être les auteurs de pas moins 28 vols par ruse dans l'agglomération lyonnaise entre décembre 2019 et août 2020. Ils se faisaient passer pour des plombiers ou des voisins pour dérober des cartes bleues au domicile de personnes âgées. Et après faire de grosses dépenses.

Lors des perquisitions, à leur domicile, il a notamment été découvert 13 500 euros en espèces et 1,7 kg de résine de cannabis. Mis en examen, les deux principaux suspects ont été placés sous mandat de dépôt.Le troisième, le jeune frère receleur, a été libéré sous contrôle judiciaire.