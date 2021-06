Lyon : Escape game géant dans la ville le 4 juillet

Le jeu d'énigmes géant organisé le 4 juillet dans les rues de Lyon mettra à l'honneur Arsène Lupin, le fameux cambrioleur, ainsi que son ennemi de toujours, le détective Sherlock Homes. Vous aurez ainsi l'occasion de parcourir la ville et de tester votre logique.

Après le succès de la série Lupin sur la plateforme de streaming Netflix, avec en tête d'affiche Omar Sy, le "gentleman cambrioleur" est plus que jamais populaire. La sortie de la partie 2 le 11 juin prochain sur la plateforme promet d'entretenir la popularité de ce personnage de fiction. L'escape game "Lupin VS Holmes" s'inspire de deux personnages fictifs, respectivement créés par Maurice Leblanc et Conan Doyle.

Vous devrez résoudre des énigmes dispersées dans la ville dans un temps imparti, mais aussi relever des défis d'observations pour espérer emporter la victoire. En famille ou entre amis, vous pourrez arpenter les rues de la ville, avec pour seuls outils votre smartphone et votre livret de jeu. Il vous restera à choisir votre camp, avec d'un côté le célèbre détective britannique, et d'un autre l'expert dans l'art du cambriolage.

L'inscription, obligatoire, pourra s'effectuer jusqu'à la veille de l'événement.