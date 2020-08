Lyon : encore des problèmes de scolarisation pour des enfants en situation de handicap

Certaines enfants en situation de handicap ont encore des problèmes de scolarisation pour la rentrée 2020. Les parents concernés peuvent faire remonter leurs témoignages par l’intermédiaire d’un site Internet.

Certaines enfants en situation de handicap ont encore des problèmes de scolarisation pour la rentrée 2020. Un dispositif #Jaipasecole a été mis en place par l’Unapei (Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis) pour permettre aux parents de faire remonter les problèmes de scolarisation de leurs enfants. Et ainsi de trouver au mieux une solution.

"L’idée, c’est de faire remonter le maximum de témoignages pour pointer les dysfonctionnements et après que le gouvernement puisse adapter tous les dispositifs à mettre en place. Notre objectif, c’est zéro enfants sans solution de scolarisation à la rentrée", nous explique Sonia Ahehehinnou, en charge de #jaipasecol à l’UNAPEI.

Un site Internet pour faire remonter les témoignages

Certains enfants sont scolarisés mais seulement 4h par semaine. Des solutions encore inadaptées. Les enfants ont besoin d’appuis renforcés, de solutions pérennes.

"Deux ans après notre installation dans la région, notre fils sera à nouveau pris en charge à temps partiel (2 jours par semaine) par un établissement médico-éducatif à la prochaine rentrée. Il ne « correspond » pas au type d’handicap qu’ils sont supposés prendre en charge... Ce qui est triste c’est que Léo progresse en y allant à temps partiel.. », explique la maman de Léo, dans le département du Rhône. Notre fils a eu une notification d’orientation pour 2 autres structures : l’une d’entre elles a bizarrement perdu notre dossier d’admission fait en début 2019 et la dernière pourrait éventuellement le prendre qu’en internat ... alors que Léo est atteint de TSA et il serait à notre avis très perdant à un tel type de prise en charge au vue de sa situation personnelle. On doit donc continuer à faire preuve de patience... ».

Les parents peuvent faire remonter leurs témoignages sur le site www.marentree.org.