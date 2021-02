Lyon : deux homosexuels pris dans un guet-apens puis agressés

Les deux victimes ont été agressées à Saint-Priest début janvier par deux hommes qui leur ont tendu un piège en utilisant une application de rencontre.

Alors qu'ils cherchaient un troisième partenaire pour une soirée, deux hommes homosexuels ont été pris dans un guet-apens à Saint-Priest le 8 janvier dernier. Arrivés sur le lieu du rendez-vous, deux hommes armés d'un couteau et d'un cutter les ont agressés pour leur extorquer 430 euros. L'une des deux victimes a été filmée par son agresseur pendant que ce dernier lui mettait des gifles en lui lançant des insultes homophobes.

Les deux suspects ont été arrêtés ce mercredi et reconnus formellement par les victimes. La perquisition de leurs domiciles respectifs a permis la découverte de 102g de résine de cannabis, de 410 euros et du matériel pour conditionner de la drogue. Placés en garde à vue, ils ont nié les faits. Ils vont être jugés ce jeudi après-midi en comparution immédiate.

Selon le Centre LGBTI +de Lyon et SOS Homophobie, qui citent le rapport sur l’homophobie 2020 de SOS homophobie, “les agressions physiques signalées à l’association sur sa ligne d’écoute s'est maintenues à 237 en 2019 (70 % de coups et blessures/13 % d’agressions sexuelles et viol).” “Il est insupportable qu'aujourd'hui on puisse être inquiété et agressé pour son orientation sexuelle. SOS homophobie, le centre LGBTI+ de Lyon et d'autres associations demandent que la réponse pénale soit sévère, conformément aux engagements pris par les pouvoirs publics locaux”, ont par ailleurs commenté les deux associations.