Lyon : des élèves bloquent les lycées pour soutenir les Gilets jaunes

Des blocages ont été organisés par des élèves ce vendredi matin dans des lycées du Rhône et à Lyon. Répondant à l'appel #RevancheLycéenne lancé par le syndicat UNL (Union nationale lycéenne).

Jeudi 29 novembre, l'UNL (Union nationale lycéenne) avait lancé un appel au blocage des lycées ce vendredi juste avant la nouvelle journée de mobilisation nationale des Gilets jaunes (lire ici). Le syndicat demande toujours la suppression de Parcoursup, le système d'admission post-bac, ainsi que l'annulation de la réforme du baccalauréat.

Plusieurs tentatives de blocage ont ainsi eu lieu ce vendredi matin dans des lycées du Rhône et de Lyon, notamment Condorcet à Saint-Priest, Parc-Chabrières à Oullins et Aragon-Picasso à Givors. L'appel est relayé sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RevancheLycéenne et les lycéens mobilisés empêchent les autres de rentrer dans les établissements.