Lyon : des coulisses jusqu'aux toits, visitez Fourvière la nuit

Les visites nocturnes de Notre-Dame-de-Fourvière font leur retour. Des coulisses jusqu'aux toits, il va être possible de découvrir la basilique la nuit et de profiter d'une vue inédite de Lyon.

En février, les visites de nuit de Notre-Dame-de-Fourvière vont être organisées à Lyon. À la lumière des lampes torches, il sera ainsi possible de découvrir des lieux cachés comme la grande tribune, le cabinet des architectes, la charpente métallique, ou le grand carillon composé de 23 cloches.

Cette visite des coulisses se poursuivra jusqu'aux toits, si les conditions météorologiques le permettent, pour arpenter la terrasse Saint-Michel et la tour de l'Observatoire. De là-haut, la vue de jour est déjà belle, mais de nuit, ce panorama prend une nouvelle ampleur. Seules grosses contraintes : il faudra grimper 345 marches, ne pas avoir le vertige, et prendre gants, bonnet et écharpe.

Les visites sont organisées du 6 au 28 février, le jeudi et le vendredi à 17h30.

Tarifs, 15 euros par adulte, 7 euros pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 5 ans, billets en vente uniquement sur fourviere.org, rubrique visites insolites nocturnes.