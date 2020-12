Lyon : décès de Max Chaoul, grand couturier lyonnais spécialiste des robes de mariée

Le créateur lyonnais est décédé ce mardi matin, des suites d'un cancer.

Max Chaoul, le grand couturier lyonnais spécialisé dans la conception et la fabrication de robes de mariage et de soirée, est mort ce mardi matin, à Paris, l'âge de 70 ans. Atteint d'un cancer depuis plusieurs années, le créateur est entré dans le monde de la mode en 1995 et est rapidement devenu une référence.

Le créateur ouvre son premier magasin à Lyon au 7, rue François Dauphin, dans le 2e arrondissement. Un établissement où il fait étalage de toute sa créativité pendant ses 25 ans de carrière. Au total, ses mains dressent les robes de plus de 3000 mariées, sans oublier les robes de soirée que le styliste sort également de son imagination.

Sa renommée est telle qu'il obtient plusieurs distinctions au fils de son aiguille et des années. En 1999, à Venise, il remporte le Meryl Award du " Meilleur créateur européen de robes de mariée ". Deux ans plus tard, à New York, il glane le Couture Bridal Award du " Meilleur créateur avant-gardiste ", puis remportera en 2004 celui de " Meilleur créateur français de robes de mariée ". Enfin, à Paris, il gagne six fois de suite, de 2003 à 2008, le Wedding Trends Award du " Meilleur créateur français de robes de mariée ".

Max Chaoul avait participé à notre émission "L'Autre Direct" en 2014.