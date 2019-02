À 9h, l'autoroute A46 qui contourne Lyon par l'Est comptait encore 10 kilomètres de bouchon en direction de Paris.

Un accident a eu lieu tôt ce matin entre deux véhicules à hauteur de Mions sur l'A46 en direction de Paris. Selon le journal Le Progrès, deux véhicules dont un poids lourd, seraient impliqués. La circulation a d'abord été réduite avant un retour à la normale à 8h15. On comptait jusqu'à 13 km de bouchons dans la matinée. À 9h, on compte toujours 10 km sur l'autoroute qui contourne Lyon par l'Est. La situation sur les routes de l'agglomération lyonnaise est très compliquée ce matin. À 9h, on compte plus de 40 kilomètres de bouchons.