Lyon : circulation difficile pour le dernier week-end de juin

La circulation sera difficile vendredi, samedi et dimanche dans le sens des départs dans la région lyonnaise et à l'approche de toutes les grandes agglomérations.

Selon Bison futé, la circulation sera classée orange dans le sens des départs pour ce dernier week-end de juin. Ce vendredi, il est déconseillé de quitter les métropoles et leur périphérie entre 14 heures et 19 heures. Bison futé, indique par ailleurs que le trafic sera dense entre 16 heures et 20 heures (attente supérieure à 30 minutes), sur les routes de l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205).

Concernant ce samedi, il est conseillé de quitter ou traverser les grandes agglomérations, avant 9 heures, d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9 heures et 17 heures. Là aussi l'accès vers l'Italie via le tunnel du Mont Blanc sera saturé entre 10 heures et 17 heures (attente supérieure à 30 minutes).

Enfin la journée de dimanche sera classée verte dans le sens des départs comme des retours.