Lyon : centres commerciaux, Part-Dieu et Carré de Soie fermés, Confluence ouvert

La réouverture hors commerces essentiels a été reportée au centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon. Elle n'a pas lieu ce lundi 11 mai. "Suite aux annonces du Gouvernement le 7 mai et conformément à l’arrêté préfectoral du 15 mars 2020, seules les enseignes de produits de première nécessité restent ouvertes et votre centre accessible (hors espaces de convivialité)", précise le centre commercial de la Part-Dieu.

Les hypermarchés, commerces alimentaires, pharmacies, banques, opticiens, boutiques de téléphonie, informatique, électroménager, blanchisseries-teintureries, kiosques à journaux, tabacs, peuvent ouvrir. Les restaurants peuvent ouvrir pour exercer de la vente à emporter ou des livraisons, les enseignes hors commerces essentiels peuvent ouvrir pour la partie retrait de commande (« click & collect »).

En revanche, "la réouverture des enseignes hors commerces essentiels est reportée. Nous vous informerons dès qu’elle sera possible", précise le centre commercial de la Part-Dieu.

Idem, au Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin. "Nous venons d'être informé par la préfecture ce matin lundi 11 mai que conformément à la taille du centre (+ de 40 000 m2) seuls les commerces de première nécessité pourront rester ouverts, les autres commerces resteront fermés", précise le centre commercial du Carré de Soie.

Confluence, lui, ouvre ce lundi 11 mai

En revanche, Confluence ouvre à nouveau ses portes ce 11 mai.

Le port du masque est recommandé dans le centre. Des points de ventes sont proposés par le centre chez Carrefour et Monoprix.

"Suivi en temps réel des flux afin de contrôler le nombre de personnes présentes au même moment et de limiter l’accès au centre si cela est nécessaire, mise à disposition de gel hydroalcoolique aux endroits stratégiques du centre, adaptation du parcours de visite par le marquage au sol et la mise en place de sens de circulation, accroissement de la fréquence de nettoyage des zones de contact (poignées, boutons ascenseurs…), communication renforcée sur les gestes barrières et les règles de distanciation physique etc", précise le centre commercial de Confluence.