Lyon : ce week-end, 20 galeries proposent un parcours à la découverte de l’art contemporain

Le temps d’un week-end, ce samedi 26 et dimanche 27 juin, 20 galeries d’art lyonnaises s’associent pour promouvoir l’art contemporain au travers d’un parcours tracé à travers toute la presqu’île.

Né en réponse à la crise sanitaire, pour inciter le public a retrouver le chemin des galeries et contrer "la morosité liée au confinement", le collectif "Osez les galeries" lance ce week-end la 2e édition de son festival consacré à l’art contemporain. 20 galeries, situées dans le 1er, 2e, 3e, 4e et 5e arrondissement de Lyon, s'associent pour proposer aux Lyonnais et Lyonnaises un parcours d’art contemporain gratuit de 11 heures à 18h30.

Peinture, sculpture, street art… au programme

Pensé par Céline Melon Sibille, fondatrice de Manifesta, ce week-end consacré à l’art contemporain doit aussi permettre aux visiteurs de "mieux identifier le métier de galeriste" et de "découvrir la diversité du marché lyonnais". Du street art à la photo, en passant par la sculpture ou encore la peinture ces deux jours sont l’occasion pour les galeries d'exposer le travail d’artistes très variés, issus de la scène locale, mais aussi de l’étranger. En décembre, lors de la 1re édition, les différents espaces d'expositions mobilisés avaient pu présenter les oeuvres de 180 artistes.

La liste des galeries participantes

Atelier du Canal, Autour de l’image, Françoise Besson, LE 1111, Galerie Le Réverbère, Henri Chartier, Kashagan, L’œil écoute, La Galerie NörKa, La Galerie Valérie Eymeric, La petite galerie, La Taille de mon âme, Manifesta, La Galerie Ories, Pascal Laguerre, Poltred, Regard Sud, SLIKA, tatiss, Galerie Vrais Rêves.