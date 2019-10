Lyon : après l'incendie, le trafic du T3 reprend progressivement

Après l'incendie survenu ce mardi soir, le T3 a repris progressivement son fonctionnement depuis 16h30.

Depuis mardi soir 20 heures, la ligne de tramway T3 et la navette Rhônexpress ne circulent plus à Lyon à cause d'un incendie dans un “multitubulaire”, tuyaux regroupant les différents câbles électriques permettant le fonctionnement du tramway, à Meyzieu. Selon Keolys, l'exploitant du réseau, “après de nombreuses vérifications, essais et marches à blanc effectués au cours de l’après-midi, le trafic de la ligne T3 reprend progressivement à partir de 16h45”.

“Par mesure de sécurité, la ligne T3 circule à vitesse réduite dans le secteur Meyzieu jusqu’à la fin de service, c’est pourquoi des retards sont à prévoir. Des travaux seront entrepris dans la nuit pour une reprise en circulation normale demain matin, jeudi 24 octobre”, poursuit l'exploitant. Chaque jour, plus de 52 000 voyages sont comptabilisés sur cette ligne de tramway.