Incendie sur la ligne de tram T3 de Lyon, d'importants dégâts

TCL - L'incendie, qui entraîne de fortes perturbations sur la ligne de tramway T3 à Lyon, a fait d'importants dégâts.

Depuis mardi soir 20 heures, la ligne de tramway T3 et la navette Rhônexpress ne circulent plus à Lyon. Comme nous l'indiquions dès mardi, un incendie s'est déclaré dans un "multitubulaire" à Meyzieu, tuyaux regroupant les différents câbles électriques permettant le fonctionnement du tramway. La piste de l'acte de malveillance est privilégiée.

Cet incendie a entraîné de nombreux dégâts sur les câbles électriques. Selon TCL, plusieurs postes sont touchés : "systèmes de signalisation ferroviaire, alimentation électrique haute tension alimentant la ligne aérienne, et basse tension commandant tous les équipements : commande des 25 intersections barriérées, localisation des rames, bornes d’information voyageurs, distributeurs, etc."

Une trentaine de personnes sont mobilisées depuis mardi soir pour un retour à la normale le plus rapidement possible et procèdent " au diagnostic complet des systèmes détériorés par cet incendie, puis à la remise en état et au changement des multiples câbles électriques et fibres optiques endommagés". Le trafic pourrait reprendre en début d'après-midi.