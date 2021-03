Lyon : Andréa Kotarac mènera la liste RN aux régionales

Candidat du RN à la tête de la Métropole de Lyon en 2020, Andréa Kotarac mènera cette fois la liste du parti de Marine Le Pen aux régionales en juin 2021. Il défiera notamment Laurent Wauquiez, le président sortant.

Andréa Kotarac, 32 ans, a été choisi pour mener la liste du RN aux régionales dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il était notamment en concurrence avec Alexis Jolly.

Kotarac, ancien conseiller régional de la France insoumise (entre 2015 et 2019), avait quitté le mouvement de Jean-Luc Mélenchon en 2019 pour rejoindre le parti de Marine Le Pen lors des élections européennes. En 2020, c'est lui qui avait mené la liste RN dans la Métropole de Lyon.

Wauquiez favori, union ou pas à gauche ?

Le "tableau" des régionales commence à s'affiner dans la région. Le président sortant, Laurent Wauquiez (LR) n'a pas encore officialisé sa candidature. Mais personne ne l'imagine ne pas se représenter. Il est donné favori dans les sondages.

Le député de Villeurbanne, Bruno Bonnell, mènera la liste de la République en Marche. Fabienne Grébert est quant à elle la tête de liste des écologistes et le PS pourrait miser sur l'ancienne élue lyonnaise et ministre de l'éducation nationale, Najat-Vallaud-Belkacem. A moins que socialistes et écologistes s'allient avant le 1er tour ? Rien n'est fait. Cécile Cukierman mènera elle la liste PCF/FI.

