Lyon 9e : interpellés les poches pleines d'objets volés dans une voiture

Trois individus ont été interpellés alors qu'ils étaient en possession d'objets volés plus tôt dans une voiture à Lyon.

Dimanche 3 novembre, vers 3h30, les policiers interpellent trois individus de 18, 21 et 23 ans, demeurant dans le 9e arrondissement de Lyon. Ils étaient en possession de tickets restaurant, chèques cadeaux et d'une carte d'identité qui ne leur appartenait pas. Ils n'ont pas pu justifier la provenance de ces objets, tous volés plus tôt dans une voiture à Lyon. L'homme de 18 ans était également en possession d'une bombe lacrymogène et d'une petite quantité de cannabis.

Les trois suspects ont nié être les auteurs du vol à la roulotte, mais ont reconnu le recel. Ils feront l'objet d'une composition pénale début 2020.