Lyon 7e : un voleur de téléphone agresse les policiers

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé ce vendredi soir, place Jean-Macé, alors qu’il venait de tenter de voler un téléphone dans le métro.

Ce vendredi soir, un jeune homme de 18 ans a tenté de voler le téléphone portable d’un usager du métro. Il est environ 20h30 lorsque le jeune est homme s’enfuit. L’unité de sécurisation des transports en commun part à sa poursuite. La course poursuite prend fin place Jean-Macé, où le jeune homme se débat avec violence, et agresse même les policiers avec une bombe lacrymogène. Le Progrès rapport que le malfaiteur a été placé en garde à vue pour tentative de vol, violence sur agents de la force publique et rébellion.