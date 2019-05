Un accident entre un scooter et une voiture a eu lieu ce jeudi matin à l'angle de l'avenue du Maréchal Foch et de la rue Duquesne.

Ce jeudi en fin de matinée, un accident a eu lieu entre un 4x4 et un scooter au croisement Foch/Duquesne. En provenance des quais, le véhicule a tourné à gauche sur Foch alors que la signalisation l'interdit et a percuté le deux-roues qui se dirigeait vers les quais sur Duquesne. Le scooter a fini sa course juste avant l'abri-bus de l'arrêt Duquesne-Foch de la ligne C6. Le conducteur du scooter a été emmené à l'hôpital. Il présenterait une blessure au thorax et des brûlures, mais ses jours ne seraient pas en danger selon nos informations.