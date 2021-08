En congés depuis fin juillet, les services administratifs de Lyon reprennent du service le 23 août pour recevoir les étudiants et leurs inscriptions.

Restaurants universitaires, bibliothèques et services administratifs étaient en pause depuis fin juillet dans les trois universités de Lyon. Les inscriptions aux différentes formations n'étaient plus possible pendant cette période de fermeture.

Le 23 août, les universités Lyon 1 et Lyon 2 ont de nouveau ouvert les plateformes d'inscriptions et leurs services administratifs. L'université Lyon 3 avait déjà rétablit l'accès aux inscriptions depuis le 20 août.