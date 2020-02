Les ouvreuses et ouvreurs de l’Opéra de Lyon en grève ce soir

Par voie de communiqué les ouvreurs et ouvreuses de l’Opéra de Lyon ont annoncé être en grève ce samedi contre la réforme des retraites. Ils proposent, à ceux qui le souhaitent, de les rejoindre pour assister à l’occupation du péristyle ce soir.

Les agents d’accueil de l’Opéra de Lyon ont annoncé être en grève et fermer « les portes ce soir », se désignant comme parmi les plus précaires et concernés par la réforme des retraites.

Ils se placent en relais des précédentes actions des salariées de l’Opéra lors des représentations du 18 décembre 2019 et du 20 janvier 2020. Ils expliquent notamment être « aux côtés des salariés de l'Opéra de Paris et de l'ensemble des grévistes, du monde de la culture comme des autres » dans l’opposition à la réforme.

Les ouvreuses et ouvreurs de l’Opéra de Lyon ont exprimé leur regret pour les « préjudices occasionnés auprès du public » et proposent de les rejoindre devant l’Opéra pour assister à l’occupation du péristyle.

Le 30 janvier les salariés de l’Opéra avaient affiché leur opposition à la réforme des retraites en préambule de la représentation Tosca. On peut voir sur les réseaux sociaux les salariés entonner « Va Pensiero » pendant la projection d'une vidéo revenant sur les actions symboliques du mouvement de contestation contre la réforme.