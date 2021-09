Les Hospices civils de Lyon organisent des ateliers pour prévenir la mort inattendue du nourrisson

Lundi 13 et mardi 14 septembre, les parents ou futurs parents peuvent venir apprendre les bons gestes aux Hospices civils de Lyon.

Dans le cadre de la semaine de la prévention de la Mort inattendue du nourrisson, les Hospices civiles de Lyon veulent sensibiliser les jeunes parents, le grand public, les professionnels de santé et les professionnels de la petite enfance. Des ateliers sont organisés autour du couchage, de l'allaitement, du portage physiologique, de la plagiocéphalie, du sommeil et du sevrage tabagique pour les parents.

La Mort inattendue du nourrisson désigne le décès soudain d’un enfant de moins de 2 ans alors que rien dans ses antécédents connus ne pouvait le laisser présager. Cela concernait 350 enfants en France en 2016, dont 150 décès non-expliqués. Il s'agit le plus souvent d'une Mort subite du nourrisson, c'est-à-dire le décès d'un enfant lorsqu'il dort dans un environnement de couchage à risque. Le but de ces ateliers est donc "d'éviter ce qui peut être évitable", en apprenant les bons gestes et les éléments à surveiller lors du couchage.

Les rendez-vous sont donnés le lundi 13 septembre 2021 de 10h00 à 17h00 dans la salle de réunion du service néonatologie de l'hôpital Lyon Sud et le mardi 14 septembre 2021 de 9h00 à 16h00 dans le hall de l’hôpital Mère-Enfant.