Les Français se prononcent sur leurs fleurs préférées

Roses, lys, pivoines, orchidées… Quelles sont les fleurs préférées des Français ? On vous dit tout sur le peloton de tête de ces fleurs qui font l’unanimité.

L’entreprise de sondage française Ipsos a récemment réalisé une étude sur les Français et les fleurs. Il en résulte que les quatre variétés de fleurs les plus appréciées des Français sont la rose, la pivoine, l’orchidée et le lys.

À cette occasion, nous vous proposons une présentation de ces quatre fleurs emblématiques, afin de comprendre pourquoi et comment elles ont réussi à conquérir le cœur des Françaises et des Français.

Ainsi, lorsque vous voudrez offrir un bouquet de fleurs à l’un de vos proches, vous serez le plus à même de choisir leur variété favorite. Du célèbre bouquet de roses à l’orchidée d’intérieur, les fleurs n’auront plus de secret pour vous.

L’indétrônable rose

Plus de 80 % des Français interrogés disent préférer la rose, et de loin. Cette fleur qui symbolise le romantisme à la perfection est indétrônable depuis de nombreuses années dans le cœur des Français. Et pour cause, la rose est la fleur la plus offerte : à la Saint-Valentin, pour une demande en mariage, ou tout simplement pour déclarer sa flamme, la rose fait partie des incontournables.

Il en existe plus d’une centaine d’espèces, aux couleurs et aux formes différentes, mais toujours avec l’élégance et la volupté qu’on lui connaît.

En fonction de la couleur de la rose, le message n’est pas le même. Tantôt signe d’amour passionnel à la Saint-Valentin , tantôt marque d’amitié ou de pureté, la rose a su au fil des siècles se rendre chère à nos yeux, c’est la raison pour laquelle cette fleur se place en tête du classement des fleurs préférées des Français année après année.

L’orchidée, deuxième du sondage

L’orchidée est également une fleur très fortement plébiscitée par les Français. Symbole de pureté, de beauté, et de sensualité, l’orchidée délivre un message de douceur et de bienveillance. Elle peut être offerte en signe d’amitié ou d’amour.

Fleur d’intérieur par excellence, l’orchidée s’offre communément seule, en pot. Cette fleur est très populaire, car elle est résistante, ne requiert pas un entretien contraignant, et arbore une palette de couleurs variées.

De tout temps, l’orchidée est une fleur de prestige. Les Grecs lui attribuaient déjà une valeur inestimable. Symbole de virilité chez les Aztèques, les fleurs d’orchidée étaient ajoutées au chocolat pour créer un élixir dans le but de redonner force et vitalité aux hommes.

La pivoine nous fait du charme

La pivoine est la fleur de la délicatesse et du langage amoureux par excellence. Au même titre que la rose, la pivoine invite au romantisme et à la poésie. Les formes arrondies et généreuses des pivoines renvoient à la gourmandise et à la douceur. Souvent de couleur rose pâle, les pivoines sont synonyme d’affection, que ce soit en amour comme en amitié.

Ces fleurs-là sont notamment offertes à l’occasion de la fête des Mères, en raison de leur floraison en mai. Les futures mariées aiment également agrémenter leur bouquet de pivoines aux tons doux et délicats.

Le lys se fait une place dans le classement

Enfin, le lys obtient la quatrième position au classement des fleurs préférées des Français. Ses diverses variétés en font une fleur idéale pour le jardin, pour la composition de bouquets, ou encore pour embellir votre balcon. Importé au temps des croisades depuis le Moyen-Orient, le lys est une fleur à la fois exotique et réconfortante qui plaît, en raison de sa forme unique, mais surtout de ses couleurs vives.

Longtemps, le lys fut le symbole de la royauté. Aujourd’hui, il représente notamment la pureté, le renouveau, la fertilité ou encore la renaissance. C’est pourquoi il n’est pas rare de choisir un bouquet de lys pour un mariage, ou encore d’en offrir à l’occasion d’une naissance ou d’un baptême.