Les conseils de Macron pour Lyon à Collomb et Kimelfeld

Il a dîné avec Gérard Collomb, pris le petit déjeuner avec David Kimelfeld, présent à Lyon durant deux jours, le président Emmanuel Macron a livré un premier conseil aux deux futurs candidats.

En visite à Lyon, le président Emmanuel Macron a dîné avec le maire de Lyon, Gérard Collomb, et pris le petit déjeuner avec le président de la métropole, David Kimelfeld. Les deux élus briguent tous les deux le même poste en 2020 : le président de la métropole. Ce lundi, Emmanuel Macron a enjoint les deux candidats à "agir ensemble", lors de la visite de l'usine du spécialiste de l'aéronautique Safran, à Villeurbanne. "Gérard Collomb a été, et est pour cette ville le grand transformateur et il a un rôle essentiel à jouer dans l'avenir de la ville. David Kimelfeld assure actuellement la présidence de la métropole et il a un rôle très important à jouer. Je veux qu'ils agissent ensemble", a déclaré Emmanuel Macron à l'AFP.

"Les choses avanceront"

Le président a ajouté : "Mon souhait c'est aussi que l'ensemble de celles et ceux qui ont des fonctions éminentes ici se mettent autour de la table tous ensemble, c'est ce qui a été acté, et puissent agir pour le futur. Je sais qu'ils le feront et dans les prochaines semaines les choses avanceront. Les bons choix seront faits. Quand on décide de travailler ensemble dans un esprit constructif, on y arrive"". Face aux journalistes, Gérard Collomb a précisé qu'Emmanuel Macron ne lui "avait pas déconseillé de se présenter à la métropole". Quant à David Kimelfeld, il s'est dit "très satisfait" de son échange avec le président.

Les deux candidats écouteront-ils Emmanuel Macron ? Ne pas suivre les consignes de Paris reste depuis plus de deux cents ans les ferments de la Lyonnitude, cette culture sociale et politique de la ville qui n'a jamais été autant d'actualité.