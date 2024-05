Le Village du Petit Paumé fait son grand retour le 1er juin à Lyon

Samedi 1er juin, les Lyonnais pourront profiter d'une vingtaine de stands installés dans le Vieux-Lyon mettant le terroir à l'honneur.

D'ici deux semaines, les places Saint-Jean et Edouard Commette accueilleront le Village du Petit Paumé. Pour cette 23e édition, une vingtaine de stands seront mis à disposition le 1er juin de 9 à 22 heures. "Cette nouvelle édition village sera la parfaite occasion de (re)découvrir les produits de nos terroirs et le savoir-faire lyonnais", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Stands, animations, ateliers et concours

Le public pourra ainsi profiter d'animations et dégustations diverses le temps d'une journée, mettant à l'honneur les artisans locaux. Certains d'entre eux proposeront également des ateliers autour de leur discipline. Parmi ces artisans, des créateurs, des illustrateurs et différents métiers de bouche seront présents. Plusieurs shows et activités viendront aussi rythmer la journée dont un cours de yoga et des cours d’œnologie. Un concours du plus grand mangeur de saucisson de Lyon est également prévu.

L'accès au village est bien entendu gratuit et ouvert à tous. Par ailleurs, l'évènement s'inscrit dans une démarche de promotion du patrimoine lyonnais, de l’artisanat local, des produits du terroir et du savoir-faire de la région.

