Le salon des vins naturels s'installe pour le week-end à Lyon

Les samedi 6 et dimanche 7 novembre, le salon du vin naturel de Lyon est de retour au Palais de Bourse (2e) pour sa 7ème édition.

Plus de 70 exposants sont présents à la 7e édition du salon des vins naturels à Lyon. De 10h à 19h le week-end du 6-7 novembre, au Palais de la Bourse (2e), les visiteurs pourront déguster des vins, du saké, de la bière et des spiritueux de toute la France. Cette édition, organisée par Rue89Lyon et Nouriturfu, est intitulée "sous les pavés la vigne".

Le prix du billet est de 10 euros la journée et 15 euros pour les deux jours. Des animations auront lieu tout le week-end, ainsi que des dédicaces et des expositions. Samedi 6 novembre entre 15h et 16h aura lieu une conférence débat intitulée : "Label ou la bête ? Y voir clair dans la jungle des labels". L'évènement est soumis à la présentation du pass sanitaire.