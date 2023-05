À partir de ce mardi et jusqu’au 4 mai, le tramway T7 et le Rhônexpress ne circuleront pas en soirée en raison de travaux de maintenance sur la ligne T3, également arrêtée.

Le Rhônexpress et les tramways T3 et T7, qui partagent une infrastructure commune, ne circuleront plus en soirée à partir de ce mardi 2 mai à 21 heures. En cause, des travaux de maintenance sur les voies de la ligne T3, qui se poursuivront jusqu’au 4 mai inclus.

Pour le T3 :

Dernier départ de Meyzieu les Panettes vers Gare Part-Dieu Villette : 20h52

Dernier départ de Gare Part-Dieu Villette vers Meyzieu ZI : 21h31

Des bus relais seront ensuite mis en place avec une fréquence de 15 min pour desservir les stations de la ligne entre la gare de la Part-Dieu et Meyzieu Zi. En revanche, ces derniers ne se rendront pas jusqu’à la station Décines Ol Vallée.

Pour le T7 :

Dernier départ de Vaulx-en-Velin La Soie vers Décines OL Vallée : 20h59

Dernier départ de Décines OL Vallée vers Vaulx-en-Velin La Soie : 21h13

Rhônexpress :

À partir de 21h30 des bus prendront le relais depuis la gare de la Part-Dieu pour emmener les voyageurs à l’aéroport Saint-Exupéry, avec une fréquence de 30 minutes.