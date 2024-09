Le Rhône en vigilance orages dimanche dès 15h00

Sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été classés, pour dimanche 22 septembre en vigilance jaune pour les orages par Météo France.

La situation est perturbée dimanche 22 septembre, explique Météo dans une alerte aux orages, avec un renforcement des pluies par l'ouest en journée, devenant orageuses, surtout sur le sud de l'Auvergne et le sillon rhodanien en journée. Dans l'ensemble, la vigilance jaune pour les orages et les cumuls de pluie balise bien le niveau de risque associé.

Le Rhône, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, la Drôme et l'Ardèche sont touchés.

Dégradation sévère en Ardèche et dans la Drôme

Néanmoins, précise Météo France, une dégradation plus sévère pourrait concerner le sud de l'Ardèche et de la Drôme cet après-midi. Les ingrédients sont en effet réunis pour qu'un système orageux peu mobile se forme sur cette zone, touchant d'abord la basse Ardèche et le Tricastin avant de se décaler lentement vers les Baronnies en soirée et début de nuit.

Cette situation, rappelle Météo France, ressemble à celle du 13 septembre dernier, avec une sévérité moindre toutefois. Dans le cas actuel, les intensités pluvieuses pourraient atteindre 40 mm/h, générant des cumuls jusqu'à 80 voire 100 mm localement. Ce scénario pessimiste qui poserait la question d'une aggravation de la vigilance n'est pas privilégié pour l'instant.