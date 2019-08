Le Planning Familial 69 revient à Villeurbanne après 9 mois de travaux

Après 9 mois de travaux, le Planning Familial 69 va rouvrir dans ses locaux d'origine du Tonkin à Villeurbanne le 14 octobre prochain.

Le Planning Familial 69 réemménage dans ses locaux historiques du Tonkin à Villeurbanne et ouvrira ses portes le 14 octobre prochain, au 2 rue Lakanal. Le lieu était en travaux depuis 9 mois, afin d'améliorer la confidentialité des visiteurs lors des rendez-vous et de rendre le site accessible aux personnes handicapées. A noter que le Planning familial sera fermé à partir du 16 septembre, et ce jusqu'à la réouverture du 14 octobre. L'adresse actuelle temporaire du 236 Cours Lafayette dans le 3e arrondissement de Lyon, ne sera donc plus d'actualité.