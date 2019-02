Le pédophile regardait des vidéos dans le TGV entre Lyon et Massy

Un homme de 53 ans regardait des vidéos et photos pédopornographiques dans le TGV entre Lyon et Massy. Il a été arrêté.

Un Lyonnais de 53 ans a été arrêté à la gare de Massy, la semaine dernière, selon nos confrères du Parisien. À bord d'un TGV, il regardait des vidéos et photos pédopornographiques sur son ordinateur, à la vue de tous. Un père de famille, témoin de la scène est allé prévenir les contrôleurs et l'homme a été arrêté à son arrivée par les policiers. Lors d'une perquisition, les forces de l'ordre ont découvert des milliers de fichiers pédopornographiques sur des smartphones et disques durs, dont des images où le suspect est avec des mineurs en Thaïlande.

L'individu a reconnu se rendre plusieurs fois par an dans ce pays, "pour pratiquer le tourisme sexuel". Les enquêteurs cherchent désormais à savoir s'il a abusé de mineurs sur le territoire français, notamment en Ile-de-France, Lyon, où sur l’île de la Réunion, là il habite désormais selon nos confrères du Parisien. Deux jeunes garçons de sa famille ont été identifiés sur des fichiers saisis. L'homme a déjà eu des responsabilités en tant qu'animateur, encadrant dans des clubs sportifs, associations locales et paroissiales, ainsi que chez les scouts. Cette arrestation suite au visionnage de vidéos dans le TGV pourrait aboutir à une affaire bien plus importante.