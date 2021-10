Les 16 et 17 octobre, les courges envahissent le jardin botanique du parc de la Tête d'Or pour la 8ème édition du festival des courges.

Comme chaque année depuis 8 ans, le parc la Tête d’Or accueille un week-end festif autour de la courge. Les 16 et 17 octobre, des exposants seront installés au parc botanique et viendront présenter leurs produits. Le festival est organisé par la ville de Lyon et l'entrée est gratuite.

Dégustation de produits à la courge, spectacles, performances artistiques, exposition dédiée à la courge, contes, maquillage ou sculpture sur courge, les activités ne manqueront pas lors du festival. Emblématique, le concours de la plus grosse courge proposera au public de deviner le poids d’une courge, avec un lot à gagner à la clé.