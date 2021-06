Lyon : le nouveau lycée de Gerland baptisé Charles Mérieux

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a inauguré le lycée de Gerland, et l'a baptisé Lycée Charles Mérieux dans le 7e arrondissement. Ce futur lycée avec une dimension scientifique forte, recevra 400 élèves à la prochaine rentrée.

Laurent Wauquiez a inauguré ce jeudi le nouveau lycée de Gerland en présence d'Alain Mérieux, le fils de Charles Mérieux, médecin lyonnais connu pour son travail sur les vaccins. Alors que les travaux du bâtiments ne sont pas encore tout à fait terminés, plusieurs salles sont prêtes à recevoir des élèves.

D'ailleurs, dès la rentrée de septembre 2021, plus de 400 élèves recevront des cours dans ces quelques 10 000 m2. A terme, "plus de 800 élèves pourront s'y inscrire et pourquoi pas des études post-bac un jour, avec des classes préparatoires" explique Laurent Wauquiez.

Un lycée pour 65 millions d'euros

Financé par la région, le coût total du projet s'élève à plus de 65 millions d'euros : 38 millions d'euros pour l'acquisition de la surface - des anciens bureaux du siège de Sanofi Pasteur, et 27 millions d'euros pour les travaux.

D'après le candidat de droite au régionale, "la dernière ouverture d'un lycée à Lyon remonte à 1992". Selon lui, le projet est censé donner une place importante aux entreprises du quartier afin de donner aux élèves des perceptives de carrières et d'emploi dans le secteur pharmaceutique ainsi que dans la recherche.

Enfin, ce nouvel établissement scolaire devrait désengorger les lycées à proximité dont le lycée Récamier et la cité scolaire internationale.