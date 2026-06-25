Le ministre de l'Intérieur attendu près de Lyon ce vendredi

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez sera dans le Rhône vendredi 26 juin. Il participera à la cérémonie de sortie de la 76e promotion et au baptême de la 77e promotion des commissaires de police à l’École nationale supérieure de la police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.

Nouvelle visite ministérielle dans l’agglomération lyonnaise. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, se rendra vendredi 26 juin à l’École nationale supérieure de la police (ENSP), à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, pour une cérémonie marquant la fin de formation de la 76e promotion de commissaires et l’entrée officielle de la 77e promotion.

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Selon le programme communiqué par le ministère, le ministre arrivera en milieu de matinée avant le lancement de la cérémonie officielle. Celle-ci comprendra notamment une revue des troupes, le baptême de la nouvelle promotion, la remise des diplômes aux commissaires et cadres de police étrangers ainsi que la prestation de serment des élèves.

Laurent Nuñez doit également prononcer une allocution devant les élèves, les familles et les autorités présentes. La cérémonie se conclura par une haie d’honneur organisée par les commissaires fraîchement diplômés.