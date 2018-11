Le lionceau trouvé à Paris pris en charge à côté de Lyon

Un lionceau a été retrouvé en début de semaine dans une Lamborghini sur les Champs-Élysées à Paris. Il est désormais pris en charge à côté de Lyon.

Pour l'homme de 33 ans qui l'avait récupéré, il s'agissait de "son chat", un lionceau de deux mois a été découvert par hasard par les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées à Paris, alors qu'ils contrôlaient une Lamborghini. L'individu a été placé en garde à vue et l'animal qui avait reçu le nom de "Poutine" recueilli par 30 millions d'amis. Le lionceau est désormais pris en charge par l'espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, entre Lyon et Saint-Étienne.

L'association Tonga Terre d’accueil a déjà sauvé plus de 300 animaux sauvages saisis par les autorités ou victimes de mauvaises conditions de détention ou traitements. Sur sa page Facebook, l'espace Zoologique se désole : "Du jamais vu à Saint-Martin la Plaine. Le quatrième petit félin en 1 mois ! Il est urgent d'agir contre ce trafic !". L'animal souffre d'une légère déshydratation et a la queue sectionnée et est "n'a en revanche pas peur de l'homme et est très imprégné". Le trafic d'animaux sauvage connait actuellement une hausse importante en France. L'espace Zoologique s'inquiète aujourd'hui que d'autres petits lions soient "dans la nature", une nature malheureusement bien urbaine.