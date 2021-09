La Vélorution s'invite dans les rues de Lyon

Samedi 25 septembre, une manifestation à vélo va traverser les rues de Vaulx-en-Velin, Villeurbanne et Lyon.

Le top départ est donné à 14 heures sur l'Esplanade Makeba à Vaulx-la-Soie. L'association Alternatiba Rhône organise la "Vélorution", manifestation à vélo pour "un territoire apaisé, plus convivial et plus soutenable. En repensant nos transports et en favorisant les mobilités douces (...) pour vivre mieux et en meilleure santé". Les manifestants peuvent venir à vélo ou avec tout autre moyen de transport non motorisé.

Après la traversée de Villeurbanne et du 6ème arrondissement de Lyon en environ 45 minutes, la manifestation se terminera Place Guichard où un concert et un atelier de sériegraphie sont organisés. Le groupe Trocariocal, et le contrebassiste-percussionniste Julien Droz-Vincent animeront la manifestation et le concert.