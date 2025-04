La qualité de l’air reste dégradée ce samedi à Lyon 

Comme pour la journée de vendredi, la qualité de l’air sera une nouvelle fois dégradée à Lyon ce samedi 12 avril.

La qualité de l’air ne s’améliore pas ce samedi 12 avril. Comme l’indique le site Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, le vent fort du sud attendu aujourd’hui devrait "limiter la hausse des concentrations d’ozone, mais aussi apporter avec lui des particules désertiques."

Et d’ajouter : "L’intensité du phénomène et sa faible durée devraient toutefois limiter l’impact sur les concentrations de particules et l’indice ATMO attendu reste donc dégradé." Les grands axes routiers resteront quant à eux particulièrement touchés par la pollution, la qualité de l’air étant considérée comme "mauvaise."