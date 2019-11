La neige à Lyon : pagaille sur les routes à prévoir ?

Des chutes de neige dans le Rhône et la métropole de Lyon sont prévues par Météo France ce jeudi. La pagaille sur les routes, dès cet après-midi et ce soir, semble inéluctable, surtout que d'autres perturbations sont prévues sans lien avec la météo.

Pour l'instant, c'est la pluie qui domine le ciel lyonnais ce jeudi matin. Néanmoins, Météo France placé le département du Rhône en vigilance orange "neige verglas". L'alerte jaune est en vigueur pour la tranche 12 - 15 heures, ensuite, elle passera à l'orange à cause de "Chutes de neige précoces dans la saison, dans des proportions inhabituelles pour la région risquant de perturber fortement les diverses activités".

En plaine, Météo France annonce des cumuls très variables allant de 2 à 20 cm. Par ailleurs, aucune accalmie n'est attendue avant la deuxième partie de la nuit de jeudi à vendredi.

Des conditions de circulation "délicates"

Si ces prévisions se confirment, cela pourrait bien être la pagaille sur les routes de l'agglomération de Lyon dès cet après-midi et ce soir en heure de pointe. Dans un message d'alerte, Onlymoov indique : "en raison des risques de chutes de neige et de formation de plaques de verglas, les conditions de circulation sont délicates". Il est ainsi recommandé d'utiliser les équipements spéciaux, d'être prudents, de réduire sa vitesse et d'augmenter l'inter distance entre les véhicules. Il est conseillé de privilégier les déplacements en transports en commun.

Une manifestation en ville dès 14 heures

Par ailleurs, une manifestation du personnel médical est prévue à partir de 14 heures. Le cortège partira de la place d'Arsonval pour se rendre jusqu'à la préfecture rue Dunoir en passant par le cours Albert Thomas, le cours Gambetta, l'avenue Jean Jusserand, la place Bir Hakeim, l'avenue Félix Faure, la rue Léon Jouhaux, la rue Paul Bert, la rue Garibaldi (devant A.R.S) et la rue Servient. Là encore, il est conseiller de privilégier les transports en commun.