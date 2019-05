La ligne de TER Lyon Saint-Etienne restera perturbée toute la journée

Suite à un incendie sur une caténaire ce matin, la ligne de train Lyon / Saint-Etienne restera perturbée toute la journée. Les trains n'iront pas jusqu'à Saint-Etienne.

Ce jeudi matin, vers 7h30, un dégagement de fumée a été constaté sur un train entre Lyon et Saint-Etienne. Une fois les pompiers sur place, ils ont découvert que l'incendie venait d'une caténaire, tombée au sol. La ligne de TER a été immédiatement interrompue et aucun train ne circule depuis ce matin.

Selon la SNCF, "la caténaire est trop abîmée pour permettre un retour du trafic normal sur la ligne Lyon / Saint-Etienne". Des trains circuleront à nouveau cet après-midi et ce soir entre Lyon et Rive-de-Gier. Aucun train ne circulera entre Rive-de-Gier et Saint-Etienne. Des bus ont été mis en place pour assurer la liaison entre les deux villes, mais ne pourront pas absorber de la même manière tout le trafic d'une ligne de train déjà saturée en temps normal.

Le retour à la normale est prévu pour demain, sauf problème technique encore plus grave que prévu.