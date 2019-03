La Foire de Lyon 2019 : un programme à l'américaine

Elle aura lieu du 29 mars au 8 avril et sera placée sous le signe "Flower Power" de San Fransisco. Avec plus de 500 exposants, l’édition 2019 promet un "road trip" entre ses univers maison et shopping.

Elle se déroule une fois par an depuis… 1916. La Foire de Lyon, qui accueille chaque année près de 200 000 visiteurs, ouvrira ses portes fin mars à Eurexpo, sous les couleurs de San Fransisco. Comme à son habitude, le salon s’organise autour de son "côté maison" et d’un "univers shopping ". Le premier présentera les professionnels de l’ameublement, du jardin, de la déco et du design sur plus de 10 000m², tandis que le second proposera un espace où faire ses emplettes en tous genres. Une partie restauration sera également représentée par une centaine d’exposants prêts à nourrir, sur place ou à emporter, tous les visiteurs du salon. Enfin, la Foire de Lyon organise cette année une exposition et des rencontres inédites autour de son thème. Les organisateurs ont par exemple prévu une balade interactive dans la Baie de San Fransisco, retraçant l’histoire de la célèbre ville américaine. L’espace "Rencontre un archi" ravira les néophytes intéressés par un moment de coaching gratuit offert par des architectes professionnels, et les trois nocturnes prévues accueilleront les fêtards pour des horaires élargis et deux concerts musicaux.

Retrouvez tout le programme de l'évènement sur le site officiel.