L'OL Group devrait être racheté jeudi 17 novembre

Le futur actionnaire principal de l’OL, l’Américain John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La vente d'OL Group pourrait avoir lieu jeudi 17 novembre. C'est l'Américain John Textor qui doit devenir le nouveau propriétaire du groupe.

Comme le détaille nos confrères d'Olympique et Lyonnais, après un conseil d'administration qui s'est tenu mercredi 16 novembre en fin d'après-midi, OL Group a annoncé dans un communiqué la suspension de la cotation des actions jeudi matin pour éviter toute spéculation sur le cours de ses actions, "dans l'attente d'un communiqué relatif à l'opération avec Eagle Football".

Plus de 800 millions d'euros

C'est à travers cette société que John Textor devrait racheter l'OL Group avec le rachat des actions et des Osranes de Pathé et IDG Capital, ainsi que l’acquisition des actions et de la moitié des Osranes d’Holnest, la holding de la famille Aulas.

L’opération globale est estimée à plus de 800 millions d'euros. Jean-Michel Aulas doit néanmoins rester le président de l’OL durant trois ans.