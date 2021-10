L'invitation étonnante du collectif de la Guillotière en colère au maire de Lyon

Sur Twitter, le collectif de la Guillotière en colère a invité le maire de Lyon Grégory Doucet, à passer une journée chez des habitants du quartier.

La demande est aussi étonnante que sérieuse. Le collectif de la Guillotière en colère continue son combat contre l'insécurité dans le quartier. L'association "libre, citoyenne et apartisane" du 3e et 7e arrondissement a invité l'édile de Lyon a passer "1 jour chez Gabriel et Antonio, habitants de la place Gabriel Péri".

Ils répondent au tweet de Grégory Doucet qui veut "partir de ce que vivent les gens" et qui souhaite "une écologie ancrée dans le quotidien des gens, alliant lutte contre le changement climatique et combat contre les inégalités sociales". Si le tweet de départ de l'élu n'a donc pas vraiment de rapport avec les enjeux du collectif de la Guillotière, l'association en a profité pour publier cette réponse originale.

Plutôt très largement ignoré sur les réseaux sociaux par les élus écologistes lyonnais, le collectif de la Guillotière en colère n'a toujours pas eu de réponse de la mairie de Lyon mais explique avoir "préparé les cacahuètes". Plein d'humour donc.

Lire aussi : Lyon : les commerçants de la Guillotière furieux contre l'insécurité, la mairie nous répond