La société de 800 salariés est implantée à Vénissieux et spécialisée dans l'analyse de l'eau. Sa gestion des risques psychosociaux est pointée du doigt.

Dans une enquête publiée lundi 2 août, Mediapart met le doigt sur les "dysfonctionnements" de Carso, une entreprise lyonnaise d'analyse de l'eau. Des documents et rapports d'experts, consultés par le journal en ligne, évoqueraient "des violences verbales et psychologiques, d’un harcèlement des salariés et d’un harcèlement syndical" mais aussi des dysfonctionnements dans l'organisation de l'entreprise.

Le siège de Carso est situé depuis 2015 dans le quartier des Minguettes à Vénissieux et compte 600 salariés sur ce site. Selon les informations de Mediapart, le PDG, Bruno Schnepp, pourrait céder, sans se mettre totalement en retrait, le contrôle de son groupe au fonds d’investissement lyonnais ArchiMed, spécialisé dans les domaines de la santé et de l’environnement.