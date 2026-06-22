Rhône : une fillette de 10 ans entre la vie et la mort après avoir été renversée par une voiture

Un grave accident s’est produit dimanche soir à Rochetaillée-sur-Saône. Une enfant de 10 ans a été héliportée en urgence absolue, tandis qu’une adolescente de 15 ans a également été blessée.

Un dramatique accident de la circulation s’est produit dimanche 21 juin en fin de journée, route de Lyon, à Rochetaillée-sur-Saône, dans le Val de Saône. Selon nos confrères du Progrès, peu avant 18 heures, une voiture a percuté une fillette de 10 ans dans des circonstances qui restent à éclaircir.

Très grièvement touchée, l’enfant a été prise en charge par les secours avant d’être évacuée en urgence absolue par hélicoptère vers un établissement hospitalier. Son pronostic vital était engagé dimanche soir. Une adolescente âgée de 15 ans a également été blessée. Son état, moins préoccupant, a conduit à une prise en charge en urgence relative. Au total, huit personnes étaient impliquées dans l’accident, dont le conducteur du véhicule. Six d’entre elles seraient sorties indemnes.

Une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer précisément les circonstances ayant conduit à cette collision.